Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tổng hợp sản lượng hàng ngày, hàng tháng từ bộ phận sản xuất để làm cơ sở tính lương.

Tính lương theo sản phẩm, tính công sản lượng.

Tính lương tăng ca, làm đêm, làm ngày nghỉ, các loại phụ cấp

Xử lý các trường hợp điều chỉnh lương, nghỉ việc, nghỉ không lương,…

Thu thập, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu chấm công

Đối chiếu công – sản lượng – lương với các tổ trưởng, bộ phận sản xuất.

Kiểm tra, xử lý các sai sót công – lương hàng tháng.

Thực hiện thủ tục tham gia/điều chỉnh/báo giảm BHXH, BHYT, BHTN.

Theo dõi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

Triển khai các chính sách thưởng lễ, Tết, thưởng vượt sản lượng, sáng kiến.

Thực hiện các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, quà Tết, du lịch…

Góp ý và cải tiến chính sách lương – thưởng – phúc lợi theo tình hình thực tế.

Lập báo cáo lương, chi phí nhân sự hàng tháng theo yêu cầu cấp trên.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến tiền lương và phúc lợi.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về Lao động, BHXH, Công đoàn.