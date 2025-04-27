Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN VSIP, Phường Phù Chẩn Bắc Nin, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Tổng hợp sản lượng hàng ngày, hàng tháng từ bộ phận sản xuất để làm cơ sở tính lương.
Tính lương theo sản phẩm, tính công sản lượng.
Tính lương tăng ca, làm đêm, làm ngày nghỉ, các loại phụ cấp
Xử lý các trường hợp điều chỉnh lương, nghỉ việc, nghỉ không lương,…
Thu thập, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu chấm công
Đối chiếu công – sản lượng – lương với các tổ trưởng, bộ phận sản xuất.
Kiểm tra, xử lý các sai sót công – lương hàng tháng.
Thực hiện thủ tục tham gia/điều chỉnh/báo giảm BHXH, BHYT, BHTN.
Theo dõi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.
Triển khai các chính sách thưởng lễ, Tết, thưởng vượt sản lượng, sáng kiến.
Thực hiện các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, quà Tết, du lịch…
Góp ý và cải tiến chính sách lương – thưởng – phúc lợi theo tình hình thực tế.
Lập báo cáo lương, chi phí nhân sự hàng tháng theo yêu cầu cấp trên.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến tiền lương và phúc lợi.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về Lao động, BHXH, Công đoàn.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
