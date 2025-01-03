Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dainese Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dainese Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dainese Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty TNHH Dainese Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Dainese Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lot CN13, Lot CN18, Yen Binh Industrical Zone, Dong Tien, Pho Yen, Thai Nguyen, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hóa đơn, ghi nhận chứng từ công nợ nhà cung cấp, quản lý tài sản cố định, chi phí trả trước. Theo dõi, cập nhật, ghi nhận chứng từ đầy đủ, kịp thời,
Mục tiêu chính: lưu trữ theo chứng từ theo quy định của công ty.
NHIỆM VỤ CHÍNH (MAIN DUTIES):
1. Thu thập hóa đơn của nhà cung cấp.. ghi nhận đầy đủ công nợ phải trả nhà cung cấp/ Collect supplier invoices.. fully record supplier payables
2. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác/ Accounting for income, expenses, depreciation, fixed assets, debts, and other operations
3. Hạch toán chi phí trả trước, trích trước theo quy định/ Record prepaid expense, accrued expense..
4. Làm việc với kiểm toán /Working with auditor
5. Quản lý chứng từ kế toán, lưu giữ chứng từ theo quy định/ Filling documents
6. Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng/ other task

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Qualification:

Tại Công Ty TNHH Dainese Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dainese Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dainese Việt Nam

Công Ty TNHH Dainese Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot CN13, Lot CN18, Yen Binh Industrical Zone, Dong Tien, Pho Yen, Thai Nguyen, Vietnam

