Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dainese Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hóa đơn, ghi nhận chứng từ công nợ nhà cung cấp, quản lý tài sản cố định, chi phí trả trước. Theo dõi, cập nhật, ghi nhận chứng từ đầy đủ, kịp thời,

Mục tiêu chính: lưu trữ theo chứng từ theo quy định của công ty.

NHIỆM VỤ CHÍNH (MAIN DUTIES):

1. Thu thập hóa đơn của nhà cung cấp.. ghi nhận đầy đủ công nợ phải trả nhà cung cấp/ Collect supplier invoices.. fully record supplier payables

2. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác/ Accounting for income, expenses, depreciation, fixed assets, debts, and other operations

3. Hạch toán chi phí trả trước, trích trước theo quy định/ Record prepaid expense, accrued expense..

4. Làm việc với kiểm toán /Working with auditor

5. Quản lý chứng từ kế toán, lưu giữ chứng từ theo quy định/ Filling documents

6. Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng/ other task