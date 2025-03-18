Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 668 Phan Đình Phùng, P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Kiểm tra chứng từ, số liệu của kế toán phần hành, xác nhận số liệu trước khi vào sổ kế toán.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, ký duyệt các khoản thanh toán cho khách hàng.

Kiểm soát nhập kho, xuất kho, tính giá vốn chứng khoán tự doanh.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết với sổ tổng hợp.

Kiểm soát công nợ phải thu khách hàng, tạm ứng nhân viên, phải trả nhà cung cấp, phải trả khác…

Kiểm tra số thuế GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN hàng tháng trước khi gửi cơ quan thuế.

Tính số thuế TNDN tạm nộp hàng quý. Làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

Khai báo bút toán khóa sổ.

Thực hiện khóa sổ kế toán định kỳ hàng tháng.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo an toàn tài chính tháng, quý, năm.

Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo.

Là đầu mối làm việc trực tiếp với ngân hàng, kiểm toán độc lập, và cơ quan thuế

Giải trình số liệu với công ty kiểm toán độc lập (Báo cáo bán niên và báo cáo năm).

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học Chính quy các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán,...

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế

Hiểu biết về kế toán, thuế

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, MS

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Trung thực. cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13 (tối thiểu 2 tháng lương), sinh nhật,...

Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm

Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner

Được cấp trang thiết bị làm việc

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty

