Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Đối diện cổng chính Trường THPT Chuyên Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán cho các bộ phận khác trong công ty.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán hiện hành.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

