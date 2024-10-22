Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 5 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Phát triển Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính của MB Bank. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ MB Bank. Chăm sóc KH sau bán.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế ( ưu tiên sinh viên mới ra trường). Thành thạo tin học văn phòng. Kĩ năng giao tiếp tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sản phẩm trọng tâm, các kỹ năng trong bán hàng. Được cung cấp data KH, hướng dẫn triển khai công việc. Làm việc trực tiếp ở môi trường chuyên nghiệp của MB Bank và có sự hướng dẫn từ CBQL, chuyên viên chính thức. Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức mà không cần phải qua phỏng vấn, chỉ xét duyệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

