Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

• Nhận và kiểm tra chứng từ xuất nhập của khách hàng để khai báo Hải quan thông qua phần mềm Ecuss;

• Chuẩn bị các chứng từ, truyền CO;

• Theo dõi các dữ liệu xuất nhập của Khách hàng;

• Kiểm tra HS Code, tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập các loại hàng đặc biệt cho Khách hàng và cho bộ phận Sale;

• Update tình hình lô hàng cho Khách hàng;

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao cho.