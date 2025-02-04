Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Bee Logistics Corporation
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Bee Logistics Corporation

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Nhận và kiểm tra chứng từ xuất nhập của khách hàng để khai báo Hải quan thông qua phần mềm Ecuss;
• Chuẩn bị các chứng từ, truyền CO;
• Theo dõi các dữ liệu xuất nhập của Khách hàng;
• Kiểm tra HS Code, tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập các loại hàng đặc biệt cho Khách hàng và cho bộ phận Sale;
• Update tình hình lô hàng cho Khách hàng;
• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trên 1 năm về khai báo Hải quan
• Ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp.
• Sử dụng thành thạo Office
• Chăm chỉ, cẩn thận, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation

Bee Logistics Corporation

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

