Tuyển Nhân viên kinh doanh Bee Logistics Corporation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 7 Triệu

Bee Logistics Corporation
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Bee Logistics Corporation

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bee Logistics Corporation

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước
• Phát triển, duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại
• Báo giá cước vận chuyển và các khoản dịch vụ cho khách hàng.
• Theo dõi, chăm sóc khách hàng tiềm năng.
• Thực hiện các công việc khác do Quản lý văn phòng giao cho.
Địa điểm làm việc: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/cao đẳng/ đại học trở lên
• Có kinh nghiệm làm sales logistics từ 1 năm
• Khả năng đàm phán, thuyết phục tốt; Tính chủ động cao; Chịu được áp lực công việc
• Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt; Giải quyết vấn đề tốt

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation

Bee Logistics Corporation

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

