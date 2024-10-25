Tuyển Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Số 5 đường N1, cụm CN An Xá, Tp Nam Định, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. KCS phân xưởng Mẫu xốp
- Đọc hiểu bản vẽ chi tiết sản phẩm;
- Kiểm tra kích thước các sản phẩm mẫu xốp cắt, mẫu âm bản;
- Kiểm tra bề mặt mẫu xốp, tỉ trọng mẫu xốp;
- Kiểm tra quá trình gắn công nghệ mẫu xốp; kiểm tra sơn: loại sơn; độ nhớt, chiều dày;
- Các công việc khác theo phân công của trưởng đơn vị.
2. KCS phân tích mẫu dây chuyền đúc DISA
Phân tích thành phần hóa học mẻ nấu (Đúc hợp kim), làm việc theo ca

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...);
- Có kỹ năng đọc bản vẽ, đo, vẽ sản phẩm; thiết kế đúc; sử dụng thành thạo Autocad, Solidworks;
- Kỹ năng lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần;
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết công việc cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng các ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động
- Các chế độ khác như: Sinh nhật, thể thao, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường N1, cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

