Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tổng hợp, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng trong hệ thống theo các bộ chỉ số: COLs, PnL...

Phân tích số liệu bán hàng, doanh thu và các chỉ số hoạt động của hệ thống

Kiểm tra rà soát và đánh giá rủi ro, phát hiện vấn đề các báo cáo chỉ số, cập nhật trạng thái và báo cáo định kỳ: báo cáo xu, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí...

Phối hợp với các bộ phận, chi nhánh trong hệ thống để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ hoạt động quản trị hệ thống

Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan đến rủi ro hệ thống

Theo dõi, quản trị Camera hệ thống phát hiện các vấn đề liên quan đến gian lận, kho bãi, hàng hóa... đảm bảo vận hành theo đúng giá trị cốt lõi Công ty đề ra

Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các quy trình, chính sách, hướng dẫn và biểu mẫu liên quan đến kiểm soát tuân thủ.

Phân tích rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ và đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách và hướng dẫn về kiểm soát tuân thủ, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan: Tài chính...

Có kiến thức sâu rộng về pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty: hoạt động dịch vụ chuỗi

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật kiểm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ.

Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Sẵn sàng đi công tác

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Du lịch, BHXH chế độ đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

