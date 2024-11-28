Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

Tổng hợp, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng trong hệ thống theo các bộ chỉ số: COLs, PnL...
Phân tích số liệu bán hàng, doanh thu và các chỉ số hoạt động của hệ thống
Kiểm tra rà soát và đánh giá rủi ro, phát hiện vấn đề các báo cáo chỉ số, cập nhật trạng thái và báo cáo định kỳ: báo cáo xu, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí...
Phối hợp với các bộ phận, chi nhánh trong hệ thống để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ hoạt động quản trị hệ thống
Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan đến rủi ro hệ thống
Theo dõi, quản trị Camera hệ thống phát hiện các vấn đề liên quan đến gian lận, kho bãi, hàng hóa... đảm bảo vận hành theo đúng giá trị cốt lõi Công ty đề ra
Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các quy trình, chính sách, hướng dẫn và biểu mẫu liên quan đến kiểm soát tuân thủ.
Phân tích rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ và đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách và hướng dẫn về kiểm soát tuân thủ, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan: Tài chính...
Có kiến thức sâu rộng về pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty: hoạt động dịch vụ chuỗi
Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật kiểm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ.
Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Sẵn sàng đi công tác

Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Du lịch, BHXH chế độ đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ. Hatay Millenium số 4 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kiem-soat-noi-bo-thu-nhap-22-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259207
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Tuyển Chuyên môn Dịch vụ khách hàng/Vận hành khác thu nhập từ 10 triệu Hợp đồng tại Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG
Hạn nộp: 15/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 22 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KJC SERVICES VIETNAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất