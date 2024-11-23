Tuyển Quản Trị Viên Tập Sự thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Giúp người quản lý hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày

Hiểu từng quy trình và mục tiêu của các phòng ban

Hỗ trợ các thủ tục hành chính

Làm quen với nhiệm vụ nhân sự

Tham gia vào kế hoạch chiến lược của công ty

Giúp người quản lý đánh giá hiệu suất

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không quá 25 tuổi

Tinh thần ham học hỏi và mong muốn phát triển bản thân.

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực và thích nghi nhanh với sự thay đổi.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học với GPA từ 3.0 trở lên (ưu tiên ứng viên là thủ khoa đầu ra hoặc đạt giải thưởng tại các cuộc thi cấp trường trở lên).

Ứng viên có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty.

Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh như: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, IELTS, TOEIC, TOEFL... hoặc là du học sinh hay ứng viên có khả năng Tiếng Anh tốt.

Tố chất và năng lực cá nhân

Có tố chất lãnh đạo, phù hợp với văn hóa của Jaxtina (đánh giá thông qua bài kiểm tra văn hóa và vòng phỏng vấn).

Định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực giáo dục, không có hoạt động kinh doanh riêng.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

Làm việc hướng đến kết quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo chuyên sâu: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý từ các chuyên gia hàng đầu.

Đào tạo chuyên sâu

Trải nghiệm thực tế: Làm việc luân chuyển qua các phòng ban và dự án khác nhau để tích lũy kinh nghiệm đa dạng và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của công ty.

Trải nghiệm thực tế

Phát triển nghề nghiệp: Được hướng dẫn, cố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo cấp cao, giúp bạn xây dựng lộ trình phát triển cá nhân rõ ràng.

Phát triển nghề nghiệp

Cơ hội thăng tiến: Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ có cơ hội được xem xét cho các vị trí quản lý tại công ty.

Cơ hội thăng tiến

Chi phí hỗ trợ: Ngoài việc được học hỏi và trải nghiệm thực tế chương trình Quản trị viên tập sự tại Jaxtina, bạn còn nhận được khoản chi phí hỗ trợ hàng tháng.

Chi phí hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin