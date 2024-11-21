Tuyển Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Đường số 10, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và điều phối hoạt động hàng ngày:

Giám sát và điều phối các hoạt động hàng ngày của trung tâm dịch vụ, đảm bảo các quy trình vận hành diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Lập kế hoạch và phân công công việc cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên lễ tân và các bộ phận liên quan.

2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ:

Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị di động được bảo hành và sửa chữa theo tiêu chuẩn chất lượng của Samsung.

Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

3. Quản lý tồn kho và linh kiện:

Theo dõi và quản lý tồn kho linh kiện và thiết bị thay thế, đảm bảo luôn có sẵn các linh kiện cần thiết để sửa chữa.

Đặt hàng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và chất lượng.

4. Quản lý thu chi tiền mặt:

Quản lý việc thu chi tiền mặt tại trung tâm, bao gồm thu tiền từ khách hàng và chi trả các khoản chi phí hoạt động.

Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tiền mặt đều được ghi chép đầy đủ và chính xác.

Kiểm tra và đối chiếu quỹ tiền mặt hàng ngày, lập báo cáo thu chi định kỳ.

Đảm bảo an toàn và bảo mật cho quỹ tiền mặt tại trung tâm.

5. Giao tiếp và hợp tác:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty, như bộ phận bán hàng, marketing, và dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự phối hợp và hỗ trợ tốt nhất.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.

6. Báo cáo và phân tích:

Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động của trung tâm dịch vụ, bao gồm số lượng thiết bị được sửa chữa, thời gian xử lý, tỷ lệ hài lòng của khách hàng và các chi phí liên quan.

Phân tích dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hoạt động và dịch vụ của trung tâm.

7. Đào tạo và phát triển nhân viên:

Tổ chức các buổi đào tạo định kỳ cho nhân viên về kỹ thuật sửa chữa, dịch vụ khách hàng và các quy trình mới.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đưa ra phản hồi và kế hoạch phát triển cá nhân.

8. Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn:

Đảm bảo trung tâm dịch vụ tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách của Samsung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 – 40 tuổi, tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, tác phong chuyên nghiệp

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trở lên.

Có từ 01 - 03 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát đội nhóm từ 3 - 5 nhân sự, có kinh nghiệm trong các chuỗi trung tâm bảo hành, cửa hàng bán lẻ, trung tâm dịch vụ hậu mãi.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thành thạo MS Office

Kỹ năng quản lý, hướng dẫn và đào tạo nhân viên.

Kỹ năng xử lý sự cố.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Có thể đi làm theo ca phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phát triển, thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 15,000,000. Nhận 100% lương trong quá trình thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

