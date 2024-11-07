Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Cùng team Marketing triển khai chiến lược mở rộng tệp Khách hàng
- Khảo sát, tiếp nhận yêu cầu và giải trình giải pháp/ phương án cho Khách Hàng về lĩnh vực sản phẩm: phần mềm quản lý MES, AGV tự hành, kho thông minh, hệ thống tự động hóa
- Lên báo giá và follow đơn hàng, khách hàng của công ty
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuât: Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện – Điện tử,.. hoặc các ngành nghề khác có liên quan
Tối thiểu 0,5 - 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, dây chuyền, hệ thống tự động hóa
Am hiểu về kỹ thuật và công nghệ
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Nhanh nhẹn, kiên trì và có tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Tin học văn phòng ( power point, excel ) và thuyết trình tốt
Có bằng lái B2 sẽ là ưu điểm

Tại CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 17.000.000 đồng/ tháng+ Thưởng KPI + % hoa hồng
Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Liên hoan, sinh nhật cho CBCNV theo quý,..
Du lịch 1 lần/ năm, party 2 lần/ năm.
Phụ cấp công tác cho CBCNV đi công tác theo quy định của công ty.
Chính sách Life Care: khám sức khỏe định kỳ, đá bóng, bữa phụ,...
Được dẫn dắt bởi Mentor dày dạn kinh nghiệm và đặc nbiệt là “không giấu nghề“ giúp bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm về kỹ năng làm việc cùng các Khách hàng lớn.
Lộ trình thăng tiến sáng cùng quy mô doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, tổ dân phố Văn Trì 2, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

