Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Cùng team Marketing triển khai chiến lược mở rộng tệp Khách hàng

- Khảo sát, tiếp nhận yêu cầu và giải trình giải pháp/ phương án cho Khách Hàng về lĩnh vực sản phẩm: phần mềm quản lý MES, AGV tự hành, kho thông minh, hệ thống tự động hóa

- Lên báo giá và follow đơn hàng, khách hàng của công ty

- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuât: Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện – Điện tử,.. hoặc các ngành nghề khác có liên quan

Tối thiểu 0,5 - 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, dây chuyền, hệ thống tự động hóa

Am hiểu về kỹ thuật và công nghệ

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Nhanh nhẹn, kiên trì và có tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc.

Tin học văn phòng ( power point, excel ) và thuyết trình tốt

Có bằng lái B2 sẽ là ưu điểm

Tại CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 17.000.000 đồng/ tháng+ Thưởng KPI + % hoa hồng

Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Liên hoan, sinh nhật cho CBCNV theo quý,..

Du lịch 1 lần/ năm, party 2 lần/ năm.

Phụ cấp công tác cho CBCNV đi công tác theo quy định của công ty.

Chính sách Life Care: khám sức khỏe định kỳ, đá bóng, bữa phụ,...

Được dẫn dắt bởi Mentor dày dạn kinh nghiệm và đặc nbiệt là “không giấu nghề“ giúp bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm về kỹ năng làm việc cùng các Khách hàng lớn.

Lộ trình thăng tiến sáng cùng quy mô doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

