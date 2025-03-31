Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 9A Phạm Văn Nghị, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị, nhân công.
Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, quy trình, bản vẽ, tiến độ và các vấn đề liên quan dự án.
Quản lý thiết bị, vật tư của công ty (lập danh mục, tồn kho, xuất kho, kế hoạch bảo dưỡng/kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị,…)

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, cơ điện tử, kết cấu công trình biển…
Sử dụng thành thạo phần mềm cơ khí như Autocad, Solidworks/Inventor…và các phần mềm MS Office
Có kinh nghiệm lập trình, vận hành, gia công trên máy CNC là một lợi thế.
Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn, thỏa thuận khi phỏng vấn
Phụ cấp: phụ cấp công tác, phụ cấp công trường, phụ cấp đi biển, thưởng dự án, thưởng vào các dịp lễ tết..
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A Phạm Văn Nghị, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

