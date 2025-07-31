Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Lập bản vẽ 2D (Auto Cad) hoặc dựng mô hình 3D (Tekla Structure),

- Lập list vật liệu để mua và phục vụ cho chế tạo,

- Phát hành bản vẽ chế tạo tại shop,

- Phát hành bản vẽ lắp dựng từng hạng mục và tổng thể ngoài hiện trường,

- Đưa ra các giải pháp xử lý khi có sai hỏng tại shop hoặc các vấn đề phát sinh ngoài hiện trường cho đến khi hoàn thành việc lắp dựng dự án tại công trường.

- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.