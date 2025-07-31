Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Haiphong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập bản vẽ 2D (Auto Cad) hoặc dựng mô hình 3D (Tekla Structure),
- Lập list vật liệu để mua và phục vụ cho chế tạo,
- Phát hành bản vẽ chế tạo tại shop,
- Phát hành bản vẽ lắp dựng từng hạng mục và tổng thể ngoài hiện trường,
- Đưa ra các giải pháp xử lý khi có sai hỏng tại shop hoặc các vấn đề phát sinh ngoài hiện trường cho đến khi hoàn thành việc lắp dựng dự án tại công trường.
- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ, dưới 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí kỹ thuật;
- Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm chuyên môn (Auto Cad, biết Tekla là một lợi thế...);
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
