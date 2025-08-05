Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự H02

- L11 An Phú, KĐT Mới Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế, tính toán và triển khai bản vẽ chi tiết, lắp ráp cơ khí, nội thất
Đi công trình giám sát gia công, giám sát lắp đặt nội thất, nghiệm thu, sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận sản xuất, mua hàng, chất lượng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Hỗ trợ kỹ thuật khi cần cho bộ phận bảo trì và sản xuất.
Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy hoặc tương đương.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (AutoCAD, SolidWorks, Inventor...).
Có kiến thức về vật liệu, gia công cơ khí (cắt, hàn, tiện, phay, CNC...).
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Ưu tiên có kinh nghiệm 1–2 năm trở lên ở vị trí liên quan đến nội thất (chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu phù hợp).
Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc (lương cứng và lương thưởng doanh số cao)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Sau thời gian thử việc công ty đóng 100% BHXH.
Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức

Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Biệt thự H02-L11 An Phú Shop Villa, khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

