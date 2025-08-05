Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự H02 - L11 An Phú, KĐT Mới Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

Thiết kế, tính toán và triển khai bản vẽ chi tiết, lắp ráp cơ khí, nội thất

Đi công trình giám sát gia công, giám sát lắp đặt nội thất, nghiệm thu, sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận sản xuất, mua hàng, chất lượng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật khi cần cho bộ phận bảo trì và sản xuất.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy hoặc tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (AutoCAD, SolidWorks, Inventor...).

Có kiến thức về vật liệu, gia công cơ khí (cắt, hàn, tiện, phay, CNC...).

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Ưu tiên có kinh nghiệm 1–2 năm trở lên ở vị trí liên quan đến nội thất (chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu phù hợp).

Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc (lương cứng và lương thưởng doanh số cao)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Sau thời gian thử việc công ty đóng 100% BHXH.

Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

