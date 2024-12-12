Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

- Tổ chức giám sát thi công lắp đặt về phần cơ khí của dự án (Khảo sát, giao nhận, kiểm tools....)

- Triển khai bản vẽ thi công 2d về phương án nâng hạ hàng siêu trường, siêu trọng.

- Thành thạo autocad, vẽ lifting plan ....

- Tính toán sức bền vật liệu, làm dự toán

- Thành thạo hồ sơ dự thầu, hồ sơ công trình, thi công...

- Quản lý công việc được phân công phụ trách.

- Báo cáo tiến độ công việc với cấp trên.

- Làm việc vối chủ đầu tư khi có yêu cầu.

- Cụ thể sẽ trao đổi rõ trong buổi phỏng vấn.

- Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên nghành về cơ khí, cơ khí ô tô, cơ khí chế tạo máy,cơ khí động lực, ME....

- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm làm tại các dự án, công trình lớn; nhiêt điện, thủy điện, năng lượng tái tạo...v/v

- Có khả năng đi công tác và làm việc tại dự án, công trình khi có yêu cầu.

- Sử dụng tiếng anh giao tiếp khá, đọc hiểu hồ sơ bản vẽ kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên nghành liên quan...Autocad, World, Excel..

- Có kỹ năng về quản lý, sắp xếp, tổ chức thực hiện công việc

- Lương: thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp hiện trường khi làm việc tại công trình.

- Công ty có bố trí nhà ở và phương tiện đi lai cho nhân viên làm việc tại dự án khi có yêu cầu.

- Thưởng theo tiến độ thi công, thưởng ngày lễ, tết, trong năm, lương tháng 13.

-Được thưởng theo tiến độ DA và hiệu suất công việc, xét tăng lương...

- Môi trường làm việc tiến bộ năng động , hòa đồng , cộng tác

- Cơ hội làm việc ổn định, lâu dài, nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp.

