Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 18 USD

1. Địa điểm làm việc:

- Tại Tp Hồ Chí Minh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

2. Nội dung công việc:

- Xây dựng các quy định, quy trình của Công ty về quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị, dụng cụ.

- Xây dựng, kiểm soát định mức mức kho, dự báo nhu cầu và lập phương án bổ sung, thay thế trang thiết bị, dụng cụ.

- Xây dựng, ban hành, triển khai và kiểm soát các chương trình, kế hoạch, nội dung về bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm nghiệm, thử tải.

- Thực hiện đánh giá nâng cấp, cải tiến liên quan đến trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo duy trì tính pháp lý trong quá trình khai thác, sử dụng.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trang thiết bị, dụng cụ và phê duyệt thiết kế phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn được nhà chức trách chấp thuận; Lập dự toán, quyết toán sửa chữa, chế tạo dụng cụ, thiết bị.

- Đánh giá, lập hồ sơ, hướng dẫn sử dụng, khai báo hệ thống đối với: trang thiết bị, dụng cụ mua mới; trang thiết bị, dụng cụ có tính năng tương đương, có thể được sử dụng thay thế.

- Tiếp nhận và thực hiện các công việc chuyên môn về hiệu chuẩn theo phê chuẩn VILAS cho phòng thí nghiệm của Công ty VAECO.

- Thực hiện các công việc để đảm bảo duy trì phê chuẩn VILAS 018 theo tiêu chuẩn ISO 17025. Duy trì và đảm bảo các Mẫu chuẩn của Phòng hiệu chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, tài liệu, hồ sơ được duy trì đáp ứng các yêu cầu của VILAS và Quy trình MOE/SOP.