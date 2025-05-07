Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LK3

- 1 đường N1

- 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tiếp nhận bản vẽ kỹ thuật, quy trình công nghệ để triển khai lắp đặt thiết bị cơ khí tại công trình hoặc trong nhà máy.
Trực tiếp lắp ráp, căn chỉnh và kiểm tra kỹ thuật trong quá trình lắp máy.
Vận hành – chạy thử thiết bị, đánh giá hiệu suất hoạt động và xử lý sự cố kỹ thuật nếu phát sinh.
Phối hợp đo đạc, kiểm tra độ bền vật liệu, khả năng chịu lực, chịu ăn mòn… theo tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu dự án.
Thực hiện các biện pháp chống ăn mòn phù hợp với từng loại thiết bị, môi trường làm việc (sơn phủ, mạ, xử lý bề mặt, vật liệu đặc chủng…).
Lập biên bản nghiệm thu, hồ sơ kỹ thuật và báo cáo chất lượng thiết bị sau lắp đặt và vận hành.
Tham gia xây dựng quy trình kỹ thuật lắp đặt, kiểm định thiết bị, kiểm soát rủi ro trong quá trình thi công.
Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, PCCC và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành cơ khí – lắp đặt thiết bị.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy.
Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư cơ khí lắp đặt, chạy thử hoặc kiểm định thiết bị công nghiệp.
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo, kiểm tra vật liệu và thiết bị cơ khí.
Kỹ năng phân tích sự cố, đưa ra giải pháp xử lý kỹ thuật nhanh chóng.
Cẩn thận, tuân thủ quy trình, có trách nhiệm và tinh thần phối hợp nhóm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...
Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,…
Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

