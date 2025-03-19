Tuyển Kỹ sư cơ khí VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 59/58C đường số 8, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tính toán, thiết kế 3D Lò đốt rác thải theo hướng dẫn
Xuất bản vẽ 2D, triển khai bản vẽ thi công
Lên dự toán vật tư, thiết bị
Triển khai thi công, giám sát thi công tại xưởng
Đi lắp đặt lò đốt tại công trình
Lập hồ sơ sản phẩm theo mẫu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng chính thức chuyên ngành Cơ khí
Trình độ đại học
Biết sử dụng Word, AutoCAD 2D, phần mềm 3D (Solid/Creo,..) ở mức cơ bản
Siêng năng, chịu khó, có tinh thần học hỏi
Có thể đi công tác khi cần
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Được bố trí chỗ ở
Đầy đủ bảo hiểm, lương thưởng theo luật
Lương: 9 triệu + % doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
