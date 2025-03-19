Tuyển Kỹ sư cơ khí VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MINH NHƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59/58C đường số 8, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tính toán, thiết kế 3D Lò đốt rác thải theo hướng dẫn

Xuất bản vẽ 2D, triển khai bản vẽ thi công

Lên dự toán vật tư, thiết bị

Triển khai thi công, giám sát thi công tại xưởng

Đi lắp đặt lò đốt tại công trình

Lập hồ sơ sản phẩm theo mẫu

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng chính thức chuyên ngành Cơ khí

Trình độ đại học

Biết sử dụng Word, AutoCAD 2D, phần mềm 3D (Solid/Creo,..) ở mức cơ bản

Siêng năng, chịu khó, có tinh thần học hỏi

Có thể đi công tác khi cần

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Được bố trí chỗ ở

Đầy đủ bảo hiểm, lương thưởng theo luật

Lương: 9 triệu + % doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển

