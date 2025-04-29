Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy
- Hà Nội: F05, Lầu 34, tòa nhà C5, Vinhomes D'Capitale complex, Số 199 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 500 - 700 USD
Công ty Kỹ thuật Quốc Huy, nhà phân phối độc quyền thiết bị Phân tích- Thử nghiệm của các hãng Hitachi High-tech (Germany), Coord3/ LK Metrology (Italy), Affri (Italy), Proceq (Swiss), GE Baker Hughes (Germany/ USA), Pruftechnik (Germany), Magnaflux (USA/ UK)...
Hitachi High-tech (Germany)
Mong muốn tìm được các nhân sự có năng lực vào vị trí Service Engineer (Kỹ sư Dịch vụ kỹ thuật).
Thiết bị thường xuyên cần làm dịch vụ kỹ thuật:
1-- Thiết bị đo tọa độ 3D CMM
2-- Thiết bị Quang phổ phân tích hợp kim (OES)
3-- Thiết bị Quang phổ Huỳnh quang (XRF) phân tích lớp phủ
4-- Một số thiết bị khác (Máy đo độ cứng, Thiết bị siêu âm/ dòng xoáy Online/ Offline, Xray CT...)
Trách nhiệm chính:
-Trực tiếp thực hiện các dịch vụ Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo dưỡng, Hiệu chuẩn theo quy trình
-Quản lý các khách hàng được giao để duy trì, ký mới các hợp đồng dịch vụ
-Tư vấn về ứng dụng, đề xuất và cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế cho khách hàng.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
