Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà liên kế LK3

- 1 đường N1

- 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống cơ khí điện liên quan đến chống ăn mòn trong môi trường công nghiệp, đặc biệt là trong ngành dầu khí, hóa chất, xử lý nước, hoặc các lĩnh vực tương tự.
Tính toán, lựa chọn vật liệu và giải pháp chống ăn mòn phù hợp với từng điều kiện vận hành của công trình.
Kiểm tra, đánh giá mức độ ăn mòn của thiết bị, hệ thống đường ống, kết cấu kim loại và đề xuất giải pháp khắc phục.
Áp dụng các phương pháp chống ăn mòn như: bảo vệ cathodic (CP), lớp phủ chống ăn mòn, ức chế ăn mòn (corrosion inhibitors) và các công nghệ tiên tiến khác.
Xây dựng quy trình bảo dưỡng định kỳ nhằm kéo dài tuổi thọ của thiết bị và tối ưu hóa chi phí vận hành.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty và đối tác để triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo hiệu suất và an toàn cho hệ thống.
Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn nhân sự vận hành và bảo trì hệ thống chống ăn mòn.
Lập báo cáo kỹ thuật, đánh giá hiệu suất hệ thống và đề xuất cải tiến.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật Vật liệu hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống ăn mòn hoặc kỹ thuật liên quan đến cơ khí điện.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn chống ăn mòn (NACE, ISO, ASTM, v.v.).
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, SolidWorks, hoặc các công cụ mô phỏng ăn mòn.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến chống ăn mòn (NACE, AMPP hoặc tương đương)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...
Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,…
Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

