Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: F05, Lầu 34, tòa nhà C5, Vinhomes D'Capitale complex, Số 199 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 700 USD

Công ty Kỹ thuật Quốc Huy, nhà phân phối độc quyền thiết bị Phân tích- Thử nghiệm của các hãng Hitachi High-tech (Germany), Coord3/ LK Metrology (Italy), Affri (Italy), Proceq (Swiss), GE Baker Hughes (Germany/ USA), Pruftechnik (Germany), Magnaflux (USA/ UK)...
Hitachi High-tech (Germany)
Mong muốn tìm được các nhân sự có năng lực vào vị trí Service Engineer (Kỹ sư Dịch vụ kỹ thuật).
Thiết bị thường xuyên cần làm dịch vụ kỹ thuật:
1-- Thiết bị đo tọa độ 3D CMM
2-- Thiết bị Quang phổ phân tích hợp kim (OES)
3-- Thiết bị Quang phổ Huỳnh quang (XRF) phân tích lớp phủ
4-- Một số thiết bị khác (Máy đo độ cứng, Thiết bị siêu âm/ dòng xoáy Online/ Offline, Xray CT...)
Trách nhiệm chính:
-Trực tiếp thực hiện các dịch vụ Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo dưỡng, Hiệu chuẩn theo quy trình
-Quản lý các khách hàng được giao để duy trì, ký mới các hợp đồng dịch vụ
-Tư vấn về ứng dụng, đề xuất và cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế cho khách hàng.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp (Số mới 209 Bạch Đằng, P3, Gò Vấp )

