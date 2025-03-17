Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 12 USD

VAI TRÒ & MỤC TIÊU

- Vai trò : Đảm nhiệm vai trò nắm bắt Kỹ thuật tự động hóa tại xưởng Hàn, Sơn, Lắp ráp. Tích hợp robot vào hệ thống nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất

- Mục Tiêu : Đảm bảo vận hành và tối ưu hóa hệ thống robot cho dây chuyền sản xuất hoạt động tốt theo kế hoạch của công ty

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lập kế hoạch và thực hiện việc cài đặt, lập trình và vận hành hệ thống tự động hóa robot tại xưởng sản xuất.

- Khắc phục sự cố, tối ưu hóa hệ thống robot cho tất cả các xưởng

- Sử dụng thành thạo robot như: Đóng gói & Xếp pallet, Theo dõi băng tải, Đa nhiệm, Hàn, Sơn…

- Kiểm tra phạm vi tiếp cận, tải trọng, độ chính xác và thời gian chu kỳ của robot. Kiểm tra lần cuối khả năng vận hành bằng mô phỏng robot

- Lập trình robot và các thiết bị ngoại vi

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất.