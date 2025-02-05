Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

• Thực hiện các công việc do chỉ huy trưởng giao xuống. Triển khai thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế phê duyệt, yêu cầu kỹ thuật của dự án.
• Kiểm tra bản vẽ thiết kế và đưa ra các đánh giá bất cập trong hồ sơ thiết kế nếu có và báo cáo với CHT.
• Báo cáo, đánh giá năng lực nhà thầu mà mình phụ trách.
• Kiểm tra và giám sát chất lượng vật liệu, hạng mục, cấu kiện xây dựng trong quá trình thi công dự án.
• Giám sát, xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động hạng mục mà mình thực hiện giám sát.
• Quản lý nhân sự của nhà thầu, nhà cung cấp, tổ đội tham gia dự án mà mình giám sát, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng,… (hoặc tất cả các trường đại học khác có khối ngành xây dựng tương đương).
• Ứng viên từng làm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà xưởng, nhà công nghiệp, dân dụng.
• Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, phát triển nâng cao năng lực.
• Sử dụng được các phần mềm Word, Excel, Autocad, …

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

