Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

1. Kinh nghiệm : không yêu cầu, nhưng có kinh nghiệm là một lợi thế

2. Trình độ : Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành có liên quan

Mô tả công việc và yêu cầu:

- Đọc, hiểu bản vẽ để hưỡng dẫn tổ đội triển khai thi công.

- Lập và giám sát tiến độ, biện pháp, chất lượng thi công và hồ sơ pháp lý cho dự án.… giám sát an toàn lao động của các nhà thầu phụ / Các tổ đội trên hiện trường

- Giám sát và đảm nhiệm chức vụ kỹ thuật hiện trường, đôn đốc các tổ đội nhân công thi công cốp pha, cốt thép, bê tông xây trát hoàn thiện tại công trình.

-Lập kế hoạch vật tư, nhân công, máy và phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn kiểm soát lượng vật tư, thiết bị, máy móc trên công trường, kiểm tra khối lượng thanh quyết toán…

-Quản lý, giám sát công tác giao nhận và thực hiện các biện pháp bảo quản, quản lý vật tư, thiết bị tại công trình.

- Tổ chức nghiệm thu giai đoạn và lập hồ sơ thanh toán giai đoạn.

- Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán công trình.

- Làm các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi được Ban Giám đốc yêu cầu.

- Thời gian đi làm: Đi làm ngay.

- Khu vực làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang …