Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH KOTO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung công trường bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường...

Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (nhân lực, vật tư thiết bị...).

Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công...được Công ty phê duyệt

Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến Công tác thi công tại công trường.

Phân công, giao việc, quản lý công việc, yêu cầu nhân sự thi công làm đúng tiến độ.

Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.

Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình.

Tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản (vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị thi công...) tại công trường.

Quan hệ với các nhà thầu, đối tác để được hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình triển khai thi công.

Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty.