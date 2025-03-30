Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH KOTO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH KOTO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH KOTO
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Công ty TNHH KOTO

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty TNHH KOTO

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Trung tâm đào tạo nghề KOTO, Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung công trường bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường...
Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (nhân lực, vật tư thiết bị...).
Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công...được Công ty phê duyệt
Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến Công tác thi công tại công trường.
Phân công, giao việc, quản lý công việc, yêu cầu nhân sự thi công làm đúng tiến độ.
Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.
Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình.
Tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản (vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị thi công...) tại công trường.
Quan hệ với các nhà thầu, đối tác để được hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình triển khai thi công.
Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng, các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
LÀM CÔNG TRÌNH TẠI BẮC NINH
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, kiên nhẫn.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH KOTO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KOTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KOTO

Công ty TNHH KOTO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

