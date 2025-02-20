Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
- Hà Nội: Số nhà 6, Liền kề 9, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì
- Miền Bắc
- Hưng Yên ...và 5 địa điểm khác, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công dự án.
• Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro).
• Đo bóc tách khối lượng cho các tổ đội thi công để làm cơ sở thanh quyết toán.
• Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát.
• Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra những phương án xử lý phù hợp.
• Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.
• Tổng hợp báo cáo nội bộ và báo cáo quản lý.
• Các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Ứng viên độ tuổi 9x, quê quán miền bắc, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, cơ khí hoàn thiện và gắn bó lâu dài với DN
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Đọc hiểu bản vẽ.
Kỹ năng điều phối và kiểm soát công việc.
Nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo tin học VP, các phần mềm chuyên ngành
Có khả năng làm việc độc lập, chịu đươc áp lực công việc
Làm việc tại dự án của công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ
Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Được hưởng lương tháng 13 và theo trách nhiệm
Hưởng % doanh số dự án mình phụ trách
Phụ cấp dự án, phụ cấp vị trí đặc thù, phụ cấp dự án xa, ăn ở tại dự án;
Đi du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động SXKD của DN
Nghỉ 4 chủ nhật hàng tuần hoặc theo sắp xếp công việc tại dự án
Không nợ lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
