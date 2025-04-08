Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: TP Hải Dương, TP Hải Dương
- Bắc Ninh
- Hưng Yên, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Giám sát, triển khai bản vẽ thi công ra hiện trường. Đôn đốc giám sát công tác thi công xây dựng đối với các nhà thầu phụ, tổ đội tại công trình phụ trách;
Đảm bảo tiến độ, kỹ mỹ thuật công trình và VSATLĐ thi công dự án được giao;
Phối hợp trong công tác hoàn thiện: Hồ sơ Chất lượng; Hồ sơ khối lượng; BB nghiệm thu.....
Phối hợp thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình dự án được giao.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, có khả năng đọc bản vẽ tốt.
Hiểu biết về luật xây dựng và các thông tư, nghị định mới liên quan đến ngành xây dựng; Hiểu biết các kiến thức về quản lý dự án;
Sẵn sàng đi công tác xa, trung thực và có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh nhanh, hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chỗ ăn ở;
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA
