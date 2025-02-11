Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Công nghệ Phước Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô C8 - 4, đường N6, KCN Quế Võ, P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt của dự án;

Giám sát chất lượng, kiểm soát tiến độ thi công;

Lập báo cáo ngày và báo cáo tuần kèm theo hình ảnh (nếu được yêu cầu);

Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của tổ đội/ nhà thầu phụ hàng ngày/ tuần.

Quản lý chất lượng, khối lương và an toàn lao động

Giám sát, quản lý và trực tiếp nghiệm thu cho các tổ đội thi công ở hiện trường và nhà thầu phụ (nếu có) để đảm bảo công việc được thực hiện theo tiêu chí kỹ thuật của dự án và chất lượng công trình;

Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và chủ đầu tư;

Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực hiện của các đội và các nhà thầu phụ được Công ty giao quản lý đảm bảo kịp thời, chính xác, minh bạch;

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường;

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với các đội/ thầu phụ do mình quản lý tại công trường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình công nghiệp hoặc các dự án dân dụng trọng điểm của các Tập đoàn lớn;

Làm việc tại các dự án tỉnh theo sắp xếp hiện tại của Công ty đang có dự án;

Có kỹ năng về thi công kết cấu và thi công hoàn thiện cho nhà xưởng và văn phòng;

Có kỹ năng về sử dụng phần mềm kỹ thuật, văn phòng (autocad, office,...);

Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định;

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Công nghệ Phước Thành

Mức lương: 12 triệu và có thể thoả thuận dựa trên năng lực của ứng viên khi phỏng vấn trực tiếp;

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty;

Thưởng tăng ca theo yêu cầu tiến độ công việc;

Được đóng BHXH, BHYT,... và hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty;

Được đào tạo kỹ năng làm việc;

Hỗ trợ ăn, ở tại Công ty và tại các dự án được phân công;

Môi trường làm việc hài hoà, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Công nghệ Phước Thành

