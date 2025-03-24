Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Nghiên cứu dữ liệu của dự án

Lập biện pháp thi công trong phạm vi kỹ sư quản lý

Lập kế hoạch chi tiết tại công trường trong phạm vi được giao quản lý

Triển khai thi công cho tổ đội, thầu phụ

Giám sát quá trình thi công.

Nghiệm thu các công việc xây dựng

Đo vẽ bản vẽ hoàn công

Làm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.