Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh
- Hải Dương, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nghiên cứu dữ liệu của dự án
Lập biện pháp thi công trong phạm vi kỹ sư quản lý
Lập kế hoạch chi tiết tại công trường trong phạm vi được giao quản lý
Triển khai thi công cho tổ đội, thầu phụ
Giám sát quá trình thi công.
Nghiệm thu các công việc xây dựng
Đo vẽ bản vẽ hoàn công
Làm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
