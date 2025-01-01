Công việc Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường mới nhất [Tháng 12/2024]

Tuyển dụng kỹ sư hiện trường đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của các công ty xây dựng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... với thu nhập từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm thực tế tại công trường và kiến thức sâu về kỹ thuật xây dựng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường là những người chịu trách nhiệm giám sát và quản lý hoạt động xây dựng trực tiếp tại công trường. Vị trí này đảm bảo mọi công việc thi công diễn ra đúng tiến độ, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và đạt chất lượng yêu cầu.

Bên cạnh đó, kỹ sư hiện trường đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ thiết kế, chủ đầu tư, và nhà thầu, đồng thời giải quyết vấn đề kỹ thuật và quản lý những nguồn lực tại chỗ để đảm bảo dự án được hoàn thành hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường hiện đang rất cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, phần lớn doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực trong năm 2024, với tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan đạt 52,6%. Các phân khúc xây dựng hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và tiện ích đều ghi nhận sự gia tăng nhu cầu nhân lực. Đặc biệt, sự gia tăng vốn FDI và đầu tư công là những yếu tố thúc đẩy triển vọng nghề nghiệp cho kỹ sư hiện trường.

Với những yếu tố trên, có thể thấy nghề kỹ sư hiện trường đang có rất nhiều triển vọng phát triển. Kỹ sư hiện trường có cơ hội thăng tiến lên những vị trí quản lý cao hơn hoặc có thể tự mình thành lập công ty xây dựng.

2. Mức lương kỹ sư của kỹ sư hiện trường

Nghề kỹ sư hiện trường là một trong những nghề đòi hỏi chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế. Mức lương của vị trí này thường hấp dẫn và có sự biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, tính chất dự án, kinh nghiệm và năng lực của từng cá nhân. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một kỹ sư hiện trường dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm kỹ sư hiện trường Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư hiện trường (mới ra trường) 7.000.000 - 10.000.000 Kỹ sư hiện trường (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 13.000.000 Kỹ sư hiện trường (3-5 năm kinh nghiệm) 13.000.000 - 16.000.000 Kỹ sư hiện trường (Trên 5 năm kinh nghiệm) 18.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường chịu trách nhiệm giám sát, quản lý và đảm bảo chất lượng của các công trình xây dựng, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hoàn thiện. Vai trò của họ là đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đọc và triển khai bản vẽ thi công: Kỹ sư hiện trường cần nắm vững bản vẽ thi công, triển khai chi tiết cho từng hạng mục công trình để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng kế hoạch hoặc điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm duy trì chất lượng và tiến độ công trình.

Tính toán khối lượng và phân chia công việc: Tính toán khối lượng công việc và phân chia cho từng nhóm, tổ theo tiến độ tuần, tháng để đảm bảo công việc diễn ra liên tục và hiệu quả, đồng thời giúp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.

Bóc tách khối lượng và lập phiếu yêu cầu vật tư: Chủ động bóc tách khối lượng công việc, lập phiếu yêu cầu vật tư và thiết bị phù hợp cho từng hạng mục để kịp tiến độ thi công.

Giám sát và kiểm tra chất lượng: Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công, đảm bảo mọi hạng mục đều tuân thủ quy trình và đạt những tiêu chuẩn đề ra.

Đào tạo và hướng dẫn công nhân: Hướng dẫn, đào tạo công nhân về kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng các hạng mục để đảm bảo công việc được thực hiện đúng quy trình.

Bám sát hiện trường và đôn đốc nhân công: Kỹ sư hiện trường cần thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc nhân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cũng như an toàn lao động.

Phối hợp với các bên có liên quan: Làm việc chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có).

Báo cáo tiến độ: Chủ động báo cáo định kỳ về tiến độ thi công, chất lượng công trình cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Quản lý hồ sơ: Quản lý những hồ sơ liên quan đến dự án như hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, nhật ký thi công,... và lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Trên đây chỉ là mô tả chung về công việc của kỹ sư hiện trường. Chi tiết công việc có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng dự án và doanh nghiệp.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng để đảm bảo hiệu quả trong công việc và đáp ứng tiêu chuẩn đặc thù trong ngành xây dựng.

Trình độ học vấn: Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc hoặc một số ngành liên quan. Bên cạnh đó, kiến thức về an toàn xây dựng, trang thiết bị và quản lý thi công cũng là yêu cầu bắt buộc mà nhà tuyển dụng kỹ sư hiện trường thường đặt ra.

Kinh nghiệm: Công việc này yêu cầu ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại những vị trí liên quan. Kinh nghiệm thực tế tại công trường giúp kỹ sư hiện trường nắm bắt được quy trình thi công và xử lý tốt tình huống phát sinh.

Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu về tiêu chuẩn xây dựng, kỹ thuật thi công và vật liệu. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm chuyên dụng trong ngành xây dựng như AutoCAD, Revit, MS Project… để hỗ trợ công việc thiết kế và quản lý dự án.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ sư hiện trường phải có khả năng quản lý thời gian, nguồn lực và nhân sự hiệu quả. Khả năng lãnh đạo tốt giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp và phân công công việc hợp lý.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề: Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan và giải quyết nhanh chóng các sự cố bất ngờ tại công trường là rất quan trọng. Đồng thời, tư duy nhạy bén và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng là yếu tố then chốt để trở thành một kỹ sư hiện trường.

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và khả năng chịu được áp lực công việc. Sự chính trực và chuyên nghiệp giúp kỹ sư hiện trường duy trì chất lượng và tiến độ công trình. Ngoài ra, công việc tại công trường thường đòi hỏi làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thời gian làm việc dài, thường xuyên đi công tác xa và phải đối mặt với nhiều áp lực.

Lưu ý: Những yêu cầu này có thể khác nhau tùy theo từng dự án và yêu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng kỹ sư hiện trường.

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư hiện trường nhiều

Với sự phát triển mạnh mẽ của những dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Đặc biệt, những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn luôn là thị trường hấp dẫn của kỹ sư hiện trường.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Hà Nội

Hà Nội, với sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và xây dựng, luôn có nhu cầu lớn về kỹ sư hiện trường. Thành phố tập trung nhiều dự án xây dựng hạ tầng, nhà cao tầng, công trình công cộng, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật. Đặc biệt, những dự án xây dựng đường xá, cầu cống và công trình dân dụng ngày càng nhiều, đòi hỏi lực lượng kỹ sư hiện trường phải có mặt thường xuyên để giám sát và quản lý.

Kỹ sư hiện trường làm việc tại Hà Nội thường có cơ hội làm việc trong những dự án lớn, tiếp cận công nghệ mới và có mức thu nhập hấp dẫn.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế sôi động nhất Việt Nam, nơi có nhiều dự án xây dựng quy mô lớn. Nhu cầu tuyển kỹ sư giám sát hiện trường tại TP. HCM rất cao, đặc biệt trong những dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp. Hàng trăm công trình nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu phức hợp hiện đại đang được triển khai rộng khắp, cần đến sự giám sát chặt chẽ của kỹ sư hiện trường.

Đội ngũ kỹ sư hiện trường sẽ đảm bảo rằng các hạng mục thi công được thực hiện đúng kỹ thuật và tiến độ, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Kỹ sư làm việc tại TP. HCM có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, cạnh tranh và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Đà Nẵng

Với vị trí địa lý thuận lợi và tốc độ phát triển nhanh, Đà Nẵng cũng có nhu cầu cao về kỹ sư hiện trường. Những dự án xây dựng hạ tầng tại Đà Nẵng đòi hỏi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Đặc biệt, số lượng dự án du lịch và nghỉ dưỡng đang bùng nổ, cần đến sự quản lý và giám sát kỹ lưỡng từ đội ngũ kỹ sư hiện trường. Kỹ sư hiện trường không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn phải chú trọng đến yếu tố an toàn và thẩm mỹ của các công trình.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố công nghiệp lớn của Việt Nam, với nhiều khu công nghiệp và dự án phát triển đô thị. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại đây rất lớn để đáp ứng yêu cầu của những dự án này.

Hàng chục khu công nghiệp và cảng biển lớn đang mở rộng, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư hiện trường để giám sát và quản lý hiệu quả. Kỹ sư hiện trường cần có kiến thức và kinh nghiệm để đảm bảo mọi công trình đều đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ cũng đang tích cực tuyển dụng kỹ sư hiện trường để phục vụ cho sự phát triển hạ tầng và công nghiệp của địa phương. Sự bùng nổ xây dựng tại những khu vực này đem lại nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư hiện trường, giúp họ phát triển sự nghiệp trong môi trường đầy tiềm năng.

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư hiện trường

Hiện nay, nhiều công ty và tập đoàn nổi tiếng đang tuyển dụng kỹ sư hiện trường để đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án xây dựng lớn. Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm thực tế tại công trường và kiến thức sâu về kỹ thuật xây dựng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là mức lương hấp dẫn, nhiều chế độ phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Công ty/tập đoàn Địa chỉ Thông tin liên hệ Công ty Xây dựng Hòa Bình Trụ sở TP.HCM: Tòa Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 20, Tòa Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Hà Nội Website: https://hbcg.vn/

Hotline: 028 3932 5030 024 3795 9992

Công ty cổ phần Coteccons Trụ sở TP.HCM: Tòa Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 8, Tháp , Tòa Capital Place, Số 29 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội Website: https://www.coteccons.vn/

Hotline: 84.28-35142255 84.28-35142277

Công ty xây dựng Delta Trụ sở Hà Nội: Số 81 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Văn phòng tại TP.HCM: Tầng 4, Số 09 Đường D2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Website: https://deltagroup.vn/

Hotline: +84(24) 3821 7885 +84(28) 7106 4568

Công ty tư vấn đầu tư phát triển & xây dựng Vincons Tầng 05, tòa An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://vincons.com.vn/

Hotline: 1900 2116 Công ty cổ phần đầu tư Ricons Trụ sở TP.HCM: Số 96 Phan Đăng Lưu, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Văn Phòng tại Hà Nội: LK-C30, Khu biệt thự Embassy Garden, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: https://www.ricons.vn/

Hotline: 84 28 3514 0349 84 36 3696 186

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Trụ sở TP.HCM: Tòa Newtecons Tower, số 96 Phan Đăng Lưu, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội: LK- C29, Khu biệt thự liền kề Embassy Garden, Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Website: https://newtecons.vn/

Hotline: (+84) 28 3514 6699

7. Trường đào tạo ngành xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam

Một số trường đào tạo ngành xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam bao gồm Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa TP. HCM và Đại học Giao thông Vận tải... Những trường này cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị tốt cho thị trường lao động.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Xây dựng Hà Nội Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.9 16,.400.000 VNĐ/năm học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp A00; A01; D07; D24; D29 22.5 Hệ thống kỹ thuật trong công trình A00; A01; D07 22.3 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường A00; A01; D01; D07 21.45 Đại học Giao thông Vận tải Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) A00; A01; D01; D07 21.4 415.625 VNĐ/tín chỉ Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ A00; A01; D01; D07 21.15 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 21.15 TP.HCM Đại học Bách Khoa TP.HCM Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành) A00; A01 58.59 (Xét tuyển kết hợp) 30.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 21 13.000.000 -16.200.000 VNĐ//học kỳ Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 22.22 Đà Nẵng Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01 17.25 29.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm học Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 19.5 1.050.000 VNĐ/tín chỉ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 19.5 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; B00; D01 19.5

Thị trường việc làm kỹ sư hiện trường tại Việt Nam đang rất sôi động và có nhiều triển vọng phát triển. Với những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế, kỹ sư hiện trường sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng thời nhận được thu nhập và chế độ đãi ngộ tương xứng.