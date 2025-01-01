Tất cả địa điểm
Công việc Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường mới nhất [Tháng 12/2024]

-

Có 224 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Yên Bái Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Hạn nộp: 18/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
Hạn nộp: 09/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Hạn nộp: 03/08/2025
Thái Bình Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ GEC
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ GEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ GEC
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN NHIÊN HOUSE
Hạn nộp: 31/07/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẦU TRỜI XANH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẦU TRỜI XANH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG
Hạn nộp: 15/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 31/07/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CMK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng kỹ sư hiện trường đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của các công ty xây dựng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... với thu nhập từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm thực tế tại công trường và kiến thức sâu về kỹ thuật xây dựng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường là những người chịu trách nhiệm giám sát và quản lý hoạt động xây dựng trực tiếp tại công trường. Vị trí này đảm bảo mọi công việc thi công diễn ra đúng tiến độ, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và đạt chất lượng yêu cầu.

Bên cạnh đó, kỹ sư hiện trường đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ thiết kế, chủ đầu tư, và nhà thầu, đồng thời giải quyết vấn đề kỹ thuật và quản lý những nguồn lực tại chỗ để đảm bảo dự án được hoàn thành hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường hiện đang rất cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, phần lớn doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực trong năm 2024, với tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan đạt 52,6%. Các phân khúc xây dựng hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và tiện ích đều ghi nhận sự gia tăng nhu cầu nhân lực. Đặc biệt, sự gia tăng vốn FDI và đầu tư công là những yếu tố thúc đẩy triển vọng nghề nghiệp cho kỹ sư hiện trường.

Với những yếu tố trên, có thể thấy nghề kỹ sư hiện trường đang có rất nhiều triển vọng phát triển. Kỹ sư hiện trường có cơ hội thăng tiến lên những vị trí quản lý cao hơn hoặc có thể tự mình thành lập công ty xây dựng.

Kỹ sư hiện trường là một nghề đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn
Kỹ sư hiện trường là một nghề đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn

2. Mức lương kỹ sư của kỹ sư hiện trường

Nghề kỹ sư hiện trường là một trong những nghề đòi hỏi chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế. Mức lương của vị trí này thường hấp dẫn và có sự biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, tính chất dự án, kinh nghiệm và năng lực của từng cá nhân. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một kỹ sư hiện trường dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm kỹ sư hiện trường

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư hiện trường

(mới ra trường)

7.000.000 - 10.000.000

Kỹ sư hiện trường

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 13.000.000

Kỹ sư hiện trường

(3-5 năm kinh nghiệm)

13.000.000 - 16.000.000

Kỹ sư hiện trường

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

18.000.000 - 20.000.000

Thu nhập trung bình của kỹ sư hiện trường hiện nay khá cạnh tranh
Thu nhập trung bình của kỹ sư hiện trường hiện nay khá cạnh tranh

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường chịu trách nhiệm giám sát, quản lý và đảm bảo chất lượng của các công trình xây dựng, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hoàn thiện. Vai trò của họ là đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

  • Đọc và triển khai bản vẽ thi công: Kỹ sư hiện trường cần nắm vững bản vẽ thi công, triển khai chi tiết cho từng hạng mục công trình để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng kế hoạch hoặc điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm duy trì chất lượng và tiến độ công trình.

  • Tính toán khối lượng và phân chia công việc: Tính toán khối lượng công việc và phân chia cho từng nhóm, tổ theo tiến độ tuần, tháng để đảm bảo công việc diễn ra liên tục và hiệu quả, đồng thời giúp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.

  • Bóc tách khối lượng và lập phiếu yêu cầu vật tư: Chủ động bóc tách khối lượng công việc, lập phiếu yêu cầu vật tư và thiết bị phù hợp cho từng hạng mục để kịp tiến độ thi công.

  • Giám sát và kiểm tra chất lượng: Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công, đảm bảo mọi hạng mục đều tuân thủ quy trình và đạt những tiêu chuẩn đề ra.

  • Đào tạo và hướng dẫn công nhân: Hướng dẫn, đào tạo công nhân về kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng các hạng mục để đảm bảo công việc được thực hiện đúng quy trình.

  • Bám sát hiện trường và đôn đốc nhân công: Kỹ sư hiện trường cần thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc nhân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cũng như an toàn lao động.

  • Phối hợp với các bên có liên quan: Làm việc chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có).

  • Báo cáo tiến độ: Chủ động báo cáo định kỳ về tiến độ thi công, chất lượng công trình cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

  • Quản lý hồ sơ: Quản lý những hồ sơ liên quan đến dự án như hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, nhật ký thi công,... và lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Trên đây chỉ là mô tả chung về công việc của kỹ sư hiện trường. Chi tiết công việc có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng dự án và doanh nghiệp.

Kỹ sư hiện trường là một nghề đòi hỏi nhiều trách nhiệm và kỹ năng
Kỹ sư hiện trường là một nghề đòi hỏi nhiều trách nhiệm và kỹ năng

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiện trường cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng để đảm bảo hiệu quả trong công việc và đáp ứng tiêu chuẩn đặc thù trong ngành xây dựng.

  • Trình độ học vấn: Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc hoặc một số ngành liên quan. Bên cạnh đó, kiến thức về an toàn xây dựng, trang thiết bị và quản lý thi công cũng là yêu cầu bắt buộc mà nhà tuyển dụng kỹ sư hiện trường thường đặt ra.

  • Kinh nghiệm: Công việc này yêu cầu ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại những vị trí liên quan. Kinh nghiệm thực tế tại công trường giúp kỹ sư hiện trường nắm bắt được quy trình thi công và xử lý tốt tình huống phát sinh.

  • Kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết sâu về tiêu chuẩn xây dựng, kỹ thuật thi công và vật liệu. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm chuyên dụng trong ngành xây dựng như AutoCAD, Revit, MS Project… để hỗ trợ công việc thiết kế và quản lý dự án.

  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ sư hiện trường phải có khả năng quản lý thời gian, nguồn lực và nhân sự hiệu quả. Khả năng lãnh đạo tốt giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp và phân công công việc hợp lý.

  • Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề: Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan và giải quyết nhanh chóng các sự cố bất ngờ tại công trường là rất quan trọng. Đồng thời, tư duy nhạy bén và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng là yếu tố then chốt để trở thành một kỹ sư hiện trường.

  • Phẩm chất cá nhân: Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và khả năng chịu được áp lực công việc. Sự chính trực và chuyên nghiệp giúp kỹ sư hiện trường duy trì chất lượng và tiến độ công trình. Ngoài ra, công việc tại công trường thường đòi hỏi làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thời gian làm việc dài, thường xuyên đi công tác xa và phải đối mặt với nhiều áp lực.

Lưu ý: Những yêu cầu này có thể khác nhau tùy theo từng dự án và yêu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng kỹ sư hiện trường.

Kỹ sư hiện trường phải có khả năng quản lý và điều phối công việc của đội ngũ thi công
Kỹ sư hiện trường phải có khả năng quản lý và điều phối công việc của đội ngũ thi công

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư hiện trường nhiều

Với sự phát triển mạnh mẽ của những dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Đặc biệt, những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn luôn là thị trường hấp dẫn của kỹ sư hiện trường.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Hà Nội

Hà Nội, với sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và xây dựng, luôn có nhu cầu lớn về kỹ sư hiện trường. Thành phố tập trung nhiều dự án xây dựng hạ tầng, nhà cao tầng, công trình công cộng, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật. Đặc biệt, những dự án xây dựng đường xá, cầu cống và công trình dân dụng ngày càng nhiều, đòi hỏi lực lượng kỹ sư hiện trường phải có mặt thường xuyên để giám sát và quản lý.

Kỹ sư hiện trường làm việc tại Hà Nội thường có cơ hội làm việc trong những dự án lớn, tiếp cận công nghệ mới và có mức thu nhập hấp dẫn.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế sôi động nhất Việt Nam, nơi có nhiều dự án xây dựng quy mô lớn. Nhu cầu tuyển kỹ sư giám sát hiện trường tại TP. HCM rất cao, đặc biệt trong những dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp. Hàng trăm công trình nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu phức hợp hiện đại đang được triển khai rộng khắp, cần đến sự giám sát chặt chẽ của kỹ sư hiện trường.

Đội ngũ kỹ sư hiện trường sẽ đảm bảo rằng các hạng mục thi công được thực hiện đúng kỹ thuật và tiến độ, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Kỹ sư làm việc tại TP. HCM có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, cạnh tranh và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Đà Nẵng

Với vị trí địa lý thuận lợi và tốc độ phát triển nhanh, Đà Nẵng cũng có nhu cầu cao về kỹ sư hiện trường. Những dự án xây dựng hạ tầng tại Đà Nẵng đòi hỏi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Đặc biệt, số lượng dự án du lịch và nghỉ dưỡng đang bùng nổ, cần đến sự quản lý và giám sát kỹ lưỡng từ đội ngũ kỹ sư hiện trường. Kỹ sư hiện trường không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn phải chú trọng đến yếu tố an toàn và thẩm mỹ của các công trình.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại Việt Nam đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại Việt Nam đang tăng cao

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hiện trường Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố công nghiệp lớn của Việt Nam, với nhiều khu công nghiệp và dự án phát triển đô thị. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại đây rất lớn để đáp ứng yêu cầu của những dự án này.

Hàng chục khu công nghiệp và cảng biển lớn đang mở rộng, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư hiện trường để giám sát và quản lý hiệu quả. Kỹ sư hiện trường cần có kiến thức và kinh nghiệm để đảm bảo mọi công trình đều đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Bình Dương, Đồng NaiCần Thơ cũng đang tích cực tuyển dụng kỹ sư hiện trường để phục vụ cho sự phát triển hạ tầng và công nghiệp của địa phương. Sự bùng nổ xây dựng tại những khu vực này đem lại nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư hiện trường, giúp họ phát triển sự nghiệp trong môi trường đầy tiềm năng.

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư hiện trường

Hiện nay, nhiều công ty và tập đoàn nổi tiếng đang tuyển dụng kỹ sư hiện trường để đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án xây dựng lớn. Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm thực tế tại công trường và kiến thức sâu về kỹ thuật xây dựng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là mức lương hấp dẫn, nhiều chế độ phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Công ty/tập đoàn

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Công ty Xây dựng Hòa Bình

  • Trụ sở TP.HCM: Tòa Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM

  • Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 20, Tòa Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Website: https://hbcg.vn/

  • Hotline:

    • 028 3932 5030

    • 024 3795 9992

Công ty cổ phần Coteccons

  • Trụ sở TP.HCM: Tòa Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  • Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 8, Tháp , Tòa Capital Place, Số 29 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

  • Website: https://www.coteccons.vn/

  • Hotline:

    • 84.28-35142255

    • 84.28-35142277

Công ty xây dựng Delta

  • Trụ sở Hà Nội: Số 81 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  • Văn phòng tại TP.HCM: Tầng 4, Số 09 Đường D2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  • Website: https://deltagroup.vn/

  • Hotline:

    • +84(24) 3821 7885

    • +84(28) 7106 4568

Công ty tư vấn đầu tư phát triển & xây dựng Vincons

Tầng 05, tòa An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  • Website: http://vincons.com.vn/

  • Hotline: 1900 2116

Công ty cổ phần đầu tư Ricons

  • Trụ sở TP.HCM: Số 96 Phan Đăng Lưu, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  • Văn Phòng tại Hà Nội: LK-C30, Khu biệt thự Embassy Garden, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  • Website: https://www.ricons.vn/

  • Hotline:

    • 84 28 3514 0349

    • 84 36 3696 186

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons

  • Trụ sở TP.HCM: Tòa Newtecons Tower, số 96 Phan Đăng Lưu, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

  • Văn phòng Hà Nội: LK- C29, Khu biệt thự liền kề Embassy Garden, Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • Website: https://newtecons.vn/

  • Hotline: (+84) 28 3514 6699

Tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại các công ty hàng đầu đang diễn ra sôi động
Tuyển dụng kỹ sư hiện trường tại các công ty hàng đầu đang diễn ra sôi động

7. Trường đào tạo ngành xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam

Một số trường đào tạo ngành xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam bao gồm Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa TP. HCM và Đại học Giao thông Vận tải... Những trường này cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị tốt cho thị trường lao động.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Xây dựng Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

A00; A01; D01; D07

21.9

16,.400.000 VNĐ/năm học

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

A00; A01; D07; D24; D29

22.5

Hệ thống kỹ thuật trong công trình

A00; A01; D07

22.3

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường

A00; A01; D01; D07

21.45

Đại học Giao thông Vận tải

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

A00; A01; D01; D07

21.4

415.625 VNĐ/tín chỉ

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

A00; A01; D01; D07

21.15

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; D01; D07

21.15

TP.HCM

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành)

A00; A01

58.59 (Xét tuyển kết hợp)

30.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00; A01; D01; D90

21

13.000.000 -16.200.000 VNĐ//học kỳ

Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt)

A00; A01; D01; D90

22.22

Đà Nẵng

Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

A00; A01

17.25

29.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm học

Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng

A00; A01; B00; D01

19.5

1.050.000 VNĐ/tín chỉ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; B00; D01

19.5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

A00; A01; B00; D01

19.5

Top trường đào tạo ngành xây dựng hàng đầu
Top trường đào tạo ngành xây dựng hàng đầu

Thị trường việc làm kỹ sư hiện trường tại Việt Nam đang rất sôi động và có nhiều triển vọng phát triển. Với những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế, kỹ sư hiện trường sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng thời nhận được thu nhập và chế độ đãi ngộ tương xứng.