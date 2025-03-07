Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 800 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 800 - 1 USD

- Mô tả công việc:
+ Trực tiếp bố trí công tác tổ chức triển khai thi công trên công trường
+ Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với tư vấn giám sát, chủ đầu tư như: nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào, nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu sản phẩm khi hoàn thành …
+ Lập, triển khai, theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công theo tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ tổng thể được phê duyệt.
+ Tham gia lập biện pháp thi công thực tế tổng thể/ chi tiết của hạng mục, dự án
+ Quản lý các tổ đội nhân công, thầu phụ, nhà cung cấp; Nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành cho tổ đội nhân công, thầu phụ.
+ Quản lý các tài sản và nguồn lực được công ty cung cấp: Vật tư, máy, nhiên liệu, nhân công, trang thiết bị, công cụ dụng cụ … đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên các trường: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kiến trúc các chuyên ngành về xây dựng, giao thông.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà VINACONEX 21, số 804 đường Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

