Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 560 - 720 USD

- Mô tả công việc:

+ Trực tiếp bố trí công tác tổ chức triển khai thi công trên công trường

+ Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với tư vấn giám sát, chủ đầu tư như: nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào, nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu sản phẩm khi hoàn thành …

+ Lập, triển khai, theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công theo tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ tổng thể được phê duyệt.

+ Tham gia lập biện pháp thi công thực tế tổng thể/ chi tiết của hạng mục, dự án

+ Quản lý các tổ đội nhân công, thầu phụ, nhà cung cấp; Nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành cho tổ đội nhân công, thầu phụ.

+ Quản lý các tài sản và nguồn lực được công ty cung cấp: Vật tư, máy, nhiên liệu, nhân công, trang thiết bị, công cụ dụng cụ … đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm chi phí