Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 560 - 720 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Việt Hà Nội
- Thái Nguyên: Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 560 - 720 USD
- Mô tả công việc:
+ Trực tiếp bố trí công tác tổ chức triển khai thi công trên công trường
+ Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với tư vấn giám sát, chủ đầu tư như: nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào, nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu sản phẩm khi hoàn thành …
+ Lập, triển khai, theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công theo tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ tổng thể được phê duyệt.
+ Tham gia lập biện pháp thi công thực tế tổng thể/ chi tiết của hạng mục, dự án
+ Quản lý các tổ đội nhân công, thầu phụ, nhà cung cấp; Nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành cho tổ đội nhân công, thầu phụ.
+ Quản lý các tài sản và nguồn lực được công ty cung cấp: Vật tư, máy, nhiên liệu, nhân công, trang thiết bị, công cụ dụng cụ … đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm chi phí
Với Mức Lương 560 - 720 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên các trường: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kiến trúc các chuyên ngành về xây dựng, giao thông.
