Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Đọc và tiến hành triển khai bản vẽ thi công.

Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng.

Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư – thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công.

Kiểm soát, báo cáo sử dụng vật tư, đảm bảo phù hợp với định mức.

Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các hạng mục được giao phụ trách.

Hướng dẫn công nhân thi công, kiểm tra chất lượng các hạng mục theo quy trình quy định.

Luôn bám sát chặt chẽ hiện trường công trình xây dựng để đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công trường.

Giám sát, điều phối công việc của các nhà thầu phụ, đội phụ trách công nhật tại công trường xây dựng.

Bóc tách, kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được phân công.

Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động.

Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên