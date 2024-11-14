Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đọc và tiến hành triển khai bản vẽ thi công.
Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng.
Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư – thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công.
Kiểm soát, báo cáo sử dụng vật tư, đảm bảo phù hợp với định mức.
Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các hạng mục được giao phụ trách.
Hướng dẫn công nhân thi công, kiểm tra chất lượng các hạng mục theo quy trình quy định.
Luôn bám sát chặt chẽ hiện trường công trình xây dựng để đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công trường.
Giám sát, điều phối công việc của các nhà thầu phụ, đội phụ trách công nhật tại công trường xây dựng.
Bóc tách, kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được phân công.
Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động.
Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có kinh nghiệm về lĩnh vực Xây dựng dân dụng
Hiểu biết về thi công, các pháp luật liên quan
Kỹ năng trình bày, thuyết phục, làm việc nhóm...

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo thỏa thuận
Hỗ trợ tiền ăn,...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK6D, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

