Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam
- Thái Nguyên: Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đọc và tiến hành triển khai bản vẽ thi công.
Tính toán khối lượng công việc cho các tổ đội công nhân dựa theo tiến độ tuần, tháng.
Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư – thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công.
Kiểm soát, báo cáo sử dụng vật tư, đảm bảo phù hợp với định mức.
Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các hạng mục được giao phụ trách.
Hướng dẫn công nhân thi công, kiểm tra chất lượng các hạng mục theo quy trình quy định.
Luôn bám sát chặt chẽ hiện trường công trình xây dựng để đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công trường.
Giám sát, điều phối công việc của các nhà thầu phụ, đội phụ trách công nhật tại công trường xây dựng.
Bóc tách, kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được phân công.
Thực hiện lưu báo cáo công việc hàng ngày: tình hình tiến độ, chất lượng – tình hình cung cấp vật tư, thiết bị - tình hình an toàn lao động.
Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về lĩnh vực Xây dựng dân dụng
Hiểu biết về thi công, các pháp luật liên quan
Kỹ năng trình bày, thuyết phục, làm việc nhóm...
Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền ăn,...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI