Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Ngày đăng tuyển: 22/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

Kỹ sư hiện trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Giám sát, điều phối và tổ chức thi công tại công trường các hạng mục công trình cầu, đường, cảng theo đúng thiết kế và tiến độ đã phê duyệt.
Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng thi công.
Lập kế hoạch thi công chi tiết hàng ngày/tuần/tháng, kiểm soát vật tư, thiết bị và nhân lực thi công tại hiện trường.
Kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công, nghiệm thu nội bộ và phối hợp nghiệm thu với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.
Ghi chép nhật ký công trình, lập hồ sơ hoàn công, hỗ trợ lập hồ sơ thanh – quyết toán.
Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc kỹ thuật, xử lý sự cố trong quá trình thi công.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban chỉ huy.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Xây dựng cầu đường, Cảng – công trình biển hoặc tương đương.
Có hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ứng viên có kinh nghiệm thi công cảng biển là lợi thế).
Thành thạo đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, quy trình kỹ thuật thi công cầu – đường – cảng.
Sử dụng tốt các phần mềm AutoCAD, Excel, Word; biết dùng phần mềm MS Project là lợi thế.
Sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa hoặc làm việc dài ngày tại công trường.
Kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14 - 20 triệu (tuỳ theo năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa
12 ngày phép năm
Đóng BHXH sau khi kết thúc quá trình thử việc
Phụ cấp trang phục, điện thoại, du lịch,..
Chính sách phúc lợi đầy đủ: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...
Thời gian làm việc: Từ 07h30 – 16h30, Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Grand Park Quận 9, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hien-truong-thu-nhap-14-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368951
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Còn 57 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Bình Minh Tải
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BMB&A JSC.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm