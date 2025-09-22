Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Giám sát, điều phối và tổ chức thi công tại công trường các hạng mục công trình cầu, đường, cảng theo đúng thiết kế và tiến độ đã phê duyệt.

Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng thi công.

Lập kế hoạch thi công chi tiết hàng ngày/tuần/tháng, kiểm soát vật tư, thiết bị và nhân lực thi công tại hiện trường.

Kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công, nghiệm thu nội bộ và phối hợp nghiệm thu với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.

Ghi chép nhật ký công trình, lập hồ sơ hoàn công, hỗ trợ lập hồ sơ thanh – quyết toán.

Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc kỹ thuật, xử lý sự cố trong quá trình thi công.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban chỉ huy.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Xây dựng cầu đường, Cảng – công trình biển hoặc tương đương.

Có hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ứng viên có kinh nghiệm thi công cảng biển là lợi thế).

Thành thạo đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, quy trình kỹ thuật thi công cầu – đường – cảng.

Sử dụng tốt các phần mềm AutoCAD, Excel, Word; biết dùng phần mềm MS Project là lợi thế.

Sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa hoặc làm việc dài ngày tại công trường.

Kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14 - 20 triệu (tuỳ theo năng lực)

Hỗ trợ ăn trưa

12 ngày phép năm

Đóng BHXH sau khi kết thúc quá trình thử việc

Phụ cấp trang phục, điện thoại, du lịch,..

Chính sách phúc lợi đầy đủ: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...

Thời gian làm việc: Từ 07h30 – 16h30, Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin