Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Công nghệ Phòng Cháy Thành Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Miền Bắc - Nghệ An - Lai Châu ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.

- Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.

- Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát

- Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,...

- Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

- Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính : Nam, nữ . Tuổi : >23

• Trình độ : Đại học/Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy; Xây dựng, Kiến trúc, Thủy lợi, Bách khoa; chuyên ngành Cơ/Điện & PCCC hoặc tương đương.

• Sử dụng thành thạo Auto CAD, tin học văn phòng;

• Ưu tiên: Có khả năng đi dự án.

• Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, thái độ hòa nhã, hợp tác trong công việc;

• Có tinh thần trách nhiệm cao, có nguyện vọng làm việc lâu dài và ổn định.

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tư duy hệ thống, chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ, có thể đi công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phòng Cháy Thành Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 12.000.000 đến 20.000.000/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

• Thử việc 01 tháng.

• Thử việc hưởng 80% lương chính thức;

• Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN ngay khi ký Hợp đồng chính thức.

• Được hưởng các chế độ thưởng do công ty qui định: thưởng các ngày lễ, Tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của toàn công ty.

• Nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm theo quy định, du lịch nghỉ mát một năm tối thiểu 01 lần.

• Được hưởng phụ cấp công tác phí, chi phí đi lại ăn nghỉ khi đi công tác, phụ cấp làm thêm giờ, ăn trưa, xăng xe, điện thoại, nhà ở theo quy định của công ty.

• Được cung cấp hỗ trợ tất cả các trang thiết bị, công cụ liên quan đến công việc như: máy tính, điện thoại, thiết bị đo, kiểm tra...

• Có đầy đủ trang thiết bị để thực hành, nghiên cứu cho công việc.

• Làm việc trong môi trường năng động và vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phòng Cháy Thành Nam

