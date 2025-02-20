Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên - Bắc Kạn, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và triển khai thi công các công trình xây dựng đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật...

Kiểm soát, lên báo cáo đề xuất khối lượng vật tư thi công

Nghiệm thu khối lượng với các tổ đội, nhà thầu phụ....

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành kỹ thuật, XDDD và CN, Hạ tầng...

Đã từng triển khai thi công các công trình vốn ngân sách, độ tuổi từ 1990-1985, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự....

Có thể đi công tác công trình

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, CAD và các phần mềm xây dựng.....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được bố trí chỗ ở, sinh hoạt khi làm việc tại dự án

Được hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.