Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 18 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Bóc tách khối lượng; Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh, trượt giá.

Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.

Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án với mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ song hành cùng tiến độ thi công và đáp ứng được yêu cầu hồ sơ thanh, quyết toán

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên làm việc lâu dài tại hải dương

Tốt nghiệp các trường chuyên ngành có liên quan đến xây dựng

Đã có kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư QS, QC, bóc dự toán (tối thiểu 5 năm). Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các dự án lớn.

Làm việc tại Thành phố Hải Dương (dự án tập đoàn Ecopark và các dự án thi công nhà ở dân dụng và công nghiệp tại Hải Dương)

Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-17 triệu/ tháng

Đảm bảo công việc lâu dài, ổn định tại Hải Dương

Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ

BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin