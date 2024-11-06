Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 18 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Bóc tách khối lượng; Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh, trượt giá.
Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.
Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án với mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ song hành cùng tiến độ thi công và đáp ứng được yêu cầu hồ sơ thanh, quyết toán
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên làm việc lâu dài tại hải dương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15-17 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
