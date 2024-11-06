Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 18 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Bóc tách khối lượng; Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh, trượt giá.
Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.
Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án với mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ song hành cùng tiến độ thi công và đáp ứng được yêu cầu hồ sơ thanh, quyết toán

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên làm việc lâu dài tại hải dương
Tốt nghiệp các trường chuyên ngành có liên quan đến xây dựng
Đã có kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư QS, QC, bóc dự toán (tối thiểu 5 năm). Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các dự án lớn.
Làm việc tại Thành phố Hải Dương (dự án tập đoàn Ecopark và các dự án thi công nhà ở dân dụng và công nghiệp tại Hải Dương)
Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-17 triệu/ tháng
Đảm bảo công việc lâu dài, ổn định tại Hải Dương
Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ
BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

