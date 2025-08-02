Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều
- Hà Nội: Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, duyệt và trình ký KTT
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, cuối năm
Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả nội bộ của Kế toán công nợ gửi trước ngày 14 hàng tháng
Tổng hợp và kiểm soát báo cáo tổng hợp công nợ thuế
Kiểm soát giá vốn, nhập kho/check các khoản mục chi phí ghi nhận đúng quy định
Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo liên quan theo đúng thời gian quy định
Công việc khác theo sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc, tư duy tốt.
Tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng, Lễ - Tết, Sinh nhật, Du lịch hằng năm,..
Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
