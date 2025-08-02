Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Thị Thập, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, duyệt và trình ký KTT

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, cuối năm

Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả nội bộ của Kế toán công nợ gửi trước ngày 14 hàng tháng

Tổng hợp và kiểm soát báo cáo tổng hợp công nợ thuế

Kiểm soát giá vốn, nhập kho/check các khoản mục chi phí ghi nhận đúng quy định

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo liên quan theo đúng thời gian quy định

Công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên dưới 40 tuổi. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,.. hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc, tư duy tốt.

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ/Tháng

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng, Lễ - Tết, Sinh nhật, Du lịch hằng năm,..

Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều

