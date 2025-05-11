Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Khảo sát, thiết kế, lập dự toán và tiến độ thi công
Giám sát thi công, chất lượng công trình, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các dự án
Nghiệm thu, hoàn công và bàn giao công trình hoàn thành cho Chủ đầu tư

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc và đi công tác xa khi cần.
Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực & thỏa thuận tại buổi phỏng vấn)
Thu nhập:
Phúc lợi: Đầy đủ theo quy định Pháp luật
Phúc lợi:
Du lịch 01 lần/năm
Ngày hội gia đình 01/06
Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 354 đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

