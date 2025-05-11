Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Khảo sát, thiết kế, lập dự toán và tiến độ thi công

Giám sát thi công, chất lượng công trình, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các dự án

Nghiệm thu, hoàn công và bàn giao công trình hoàn thành cho Chủ đầu tư

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc và đi công tác xa khi cần.

Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực & thỏa thuận tại buổi phỏng vấn)

Phúc lợi: Đầy đủ theo quy định Pháp luật

Du lịch 01 lần/năm

Ngày hội gia đình 01/06

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển

