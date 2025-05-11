Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán và tiến độ thi công
Giám sát thi công, chất lượng công trình, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các dự án
Nghiệm thu, hoàn công và bàn giao công trình hoàn thành cho Chủ đầu tư
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc và đi công tác xa khi cần.
Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực & thỏa thuận tại buổi phỏng vấn)
Phúc lợi: Đầy đủ theo quy định Pháp luật
Du lịch 01 lần/năm
Ngày hội gia đình 01/06
Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
