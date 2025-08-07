Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 1029 Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế kiến trúc và kết cấu nhà ở dân dụng
Thiết kế nội thất
Bóc tách khối lượng dự toán công trình
Giám sát công trình tại hiện trường

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, kỹ sư xây dựng
Kinh nghiệm trên 1 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm diễn họa 2D, 3D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 - 15 triệu đồng++
Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ...
Thưởng tết 2024 được thưởng nửa tháng lương
Du lịch 1 năm 3-5 lần
Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1029 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

