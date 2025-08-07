Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 1029 Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế kiến trúc và kết cấu nhà ở dân dụng

Thiết kế nội thất

Bóc tách khối lượng dự toán công trình

Giám sát công trình tại hiện trường

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm trên 1 năm

Sử dụng thành thạo các phần mềm diễn họa 2D, 3D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 - 15 triệu đồng++

Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ...

Thưởng tết 2024 được thưởng nửa tháng lương

Du lịch 1 năm 3-5 lần

Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

