Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Thủ Đức, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tư vấn khách hàng dưới sự giám sát và hỗ trợ của trưởng bộ phận, trực tiếp gặp gỡ, khảo sát, nắm bắt nhu cầu và thiết kế các dự án.

Thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội ngoại thất.

Triển khai hồ sơ kỹ thuật đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đáp ứng tiến độ và hồ sơ theo thiết kế theo quy định.

Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác có liên quan, đối tác giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 3 năm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, nội thất (Hoặc SV năm cuối)

Tư duy sáng tạo, tích cực đưa ra các sáng kiến trong công việc, phác thảo ý tưởng trực tiếp trên giấy

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt + Khả năng lên kế hoạch và quản lý kế hoạch tốt

Có tinh thần kỷ luật, giữ gìn tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có tinh thần xây dựng và cải tiến các quy trình sản xuất bản vẽ, cập nhật kỹ thuật mới nhằm nâng cao tay nghề đội ngũ kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lao động.

Hiểu biết về vật liệu, kinh nghiệm thực tế thi công

Báo cáo công việc theo yêu cầu của ban giám đốc

Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương cứng 12-18tr + % dự án

+ Được đào tạo kiến thức về các sản phẩm dự án

+ Có cơ hội thăng tiến nếu chứng tỏ được năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin