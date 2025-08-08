Tuyển Kiến trúc sư Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD

Khách hàng của Navigos Search, một công ty có tiếng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành quản lý tòa nhàcao cấp, đang cần tuyển 1 Kiến trúc sư, nội dung công việc như sau:



- Thiết kế concept các dự án để tính toán hiệu quả đầu tư.

- Tham gia vào quá trình thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục về xây dựng.

- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thiết kế.

- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.

*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.