Tuyển Kiến trúc sư Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Navigos Search
- Đà Nẵng: Da Nang
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 USD
Khách hàng của Navigos Search, một công ty có tiếng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành quản lý tòa nhàcao cấp, đang cần tuyển 1 Kiến trúc sư, nội dung công việc như sau:
- Thiết kế concept các dự án để tính toán hiệu quả đầu tư.
- Tham gia vào quá trình thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục về xây dựng.
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thiết kế.
- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.
*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Sử dụng tốt Autocad
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
year-end
