Tuyển Kiến trúc sư Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Navigos Search

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Navigos Search

Mức lương
12 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Da Nang

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 USD

Khách hàng của Navigos Search, một công ty có tiếng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành quản lý tòa nhàcao cấp, đang cần tuyển 1 Kiến trúc sư, nội dung công việc như sau:

- Thiết kế concept các dự án để tính toán hiệu quả đầu tư.
- Tham gia vào quá trình thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục về xây dựng.
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thiết kế.
- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.
*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thiết kế, nếu từng thiết kế các dự án cao tầng 10 tầng trở lên (serviced apartment) là một lợi thế, có mindset về quy hoạch, thiết kế
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Sử dụng tốt Autocad

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
year-end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

