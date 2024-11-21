Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

Nhân viên hồ sơ xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công trình trên địa bàn huyện Đông Anh – Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tính toán bóc tách khối lượng các hạng mục công việc
- Lập bảng dự toán chào thầu
- Tham gia thực hiện hồ sơ đấu thầu
- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán của các dự án
- Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm, Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, có tinh thần cầu thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000đ – 13.000.000đ (có thể đàm phán hơn tùy theo năng lực)
- Các khoản thưởng và các chế độ đãi ngộ phù hợp.
- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, ...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện...
- Được tham gia: BHXH, BHYT, BHTN...
- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngách 23 ngõ 521 An Dương Vương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất