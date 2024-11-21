Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công trình trên địa bàn huyện Đông Anh – Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tính toán bóc tách khối lượng các hạng mục công việc

- Lập bảng dự toán chào thầu

- Tham gia thực hiện hồ sơ đấu thầu

- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán của các dự án

- Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm, Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, có tinh thần cầu thị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000đ – 13.000.000đ (có thể đàm phán hơn tùy theo năng lực)

- Các khoản thưởng và các chế độ đãi ngộ phù hợp.

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, ...

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện...

- Được tham gia: BHXH, BHYT, BHTN...

- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.