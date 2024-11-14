Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa Handiresco, 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mô tả chúng: Cán bộ phụ trách hồ sơ thanh quyết toán dự án cấp 2, cấp 1, cấp đặt biệt ( Chung cư, nhà ga sân bay ..)

Thực hiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ an toàn lao đông;

Thực hiện lập tiến độ thi công;

Thực hiện lập hồ sơ thanh toán theo giai đoạn’

Thực hiện hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình

Thực hiện các công tác khác thuộc lĩnh vực chuyên môn do TBP chỉ đạo;

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế xây dựng, kiến trúc, xây dựng dân dụng, kết cấu công trình.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên về phụ trách hồ sơ các dự án xây dựng. Đặc biệt dự án thi công về nội thất.

Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý chi phí, dự toán, tổng hợp,..

Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có thể đi công tác xa theo dự án và phân công của công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng/ Phúc lợi

Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân;

Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13;

Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định.

Chế độ thưởng theo Dự án căn cứ trên hiệu quả Dự án.

Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác

Cơ hội phát triển

Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;

Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

Văn hóa & Giá trị

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn;

Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

