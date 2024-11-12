Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Báo Lao động, Số 6, đường Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

- Triển khai bản vẽ thi công và gia công: bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ kiến trúc hoàn thiện, kết cấu shopdrawing...

- Lập biện pháp thi công các hạng mục của dự án và tính toán khối lượng thi công

- Tham gia cập nhật, điều chỉnh phương án shop-drawing, biện pháp thi công, khối lượng thi công theo sự thay đổi tại công trình.

- Kiểm soát chất lượng, tiến độ bản vẽ của các dự án được giao. Triển khai hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn và theo quy định, quy chuẩn;

- Hỗ trợ, phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm dự án đảm bảo thành công chung đối với các mục tiêu của dự án đề ra về mặt tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế.

- Trình độ Đại học, chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, cầu đường,....có kinh nghiệm 3 năm trở lên.

- Thu nhập: 18 – 25tr/tháng

- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

