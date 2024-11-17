Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Cổ phần Hobi Việt Nam, ngõ 56 Phương Canh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện lập hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn, Chuyển hồ sơ cho bộ phận kế toán để làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, thanh toán hoàn công, quyết toán công trình.

Làm công văn đề nghị tạm ứng gửi chủ đầu tư

Triển khai hồ sơ pháp lý (bao gồm: hồ sơ công ty, biện pháp thi công, tiến độ thi công, ...) để chuyển chủ đầu tư phê duyệt

Triển khai vẽ shopdrawing (Shop về lát sàn gỗ đơn giản cũng không quá phức tạp như xây dựng)

Tiến hành làm hồ sơ thanh toán các giai đoạn và làm hồ sơ quyết toán

Có hồ sơ quyết toán chuyển hồ sơ cho kế toán làm bảo lãnh bảo hành=> Kết thúc dự án

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng: Mail, Word, Excel, AutoCad

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng văn phòng: soạn thảo văn bản, sắp xếp phân loại hồ sơ.

Trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ cho công trình xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng % doanh thu tiền về khi kết thúc dự án

Lương khởi điểm: 10 - 12 tr/ 25 ngày công/ tháng. Thanh toán vào ngày 10 hàng tháng (cam kết không nợ lương).

Tính công đi công tác 130% cho các ngày phải đi công tác tại dự án ngoài Hà Nội

Ăn trưa tại công ty.

Chính sách BHXH, phúc lợi: sinh nhật, lễ tết, hiếu hỉ, ốm đau, ...

Được định hướng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, khả năng thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin