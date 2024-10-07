Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát dự án và đưa ra các giải pháp thiết kế cơ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Triển khai thiết kế hệ thống điện cho các dự án Điện Năng lượng Mặt trời áp mái và Điện công trình dân dụng Thiết kế nguyên lý, chỉ dẫn lắp đặt, vận hành & xử lý lỗi cải tiến hệ thống Bóc tách khối lượng, lập kế hoạch đề xuất vật tư cho dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về CNKT Điện - Điện tử, Thiết kế công nghiệp, Cơ khí, Thiết kế sản phẩm, Công nghệ kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan Ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương tự Độ tuổi từ 25 - 34 Thanh thạo phần mềm AutoCad, Ms office, Revit MEP,... Giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế Tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn. Phát triển bản thân toàn diện: Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật Phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghiệp mới – Năng lượng mặt trời Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện, chuyên nghiệp Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Teambuilding, thể dục thể thao, chính sách nhà ở... Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Phát triển bản thân toàn diện: Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật

Phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghiệp mới – Năng lượng mặt trời

Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện, chuyên nghiệp

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Teambuilding, thể dục thể thao, chính sách nhà ở...

Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

