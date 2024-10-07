Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát dự án và đưa ra các giải pháp thiết kế cơ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Triển khai thiết kế hệ thống điện cho các dự án Điện Năng lượng Mặt trời áp mái và Điện công trình dân dụng Thiết kế nguyên lý, chỉ dẫn lắp đặt, vận hành & xử lý lỗi cải tiến hệ thống Bóc tách khối lượng, lập kế hoạch đề xuất vật tư cho dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về CNKT Điện - Điện tử, Thiết kế công nghiệp, Cơ khí, Thiết kế sản phẩm, Công nghệ kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan Ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương tự Độ tuổi từ 25 - 34 Thanh thạo phần mềm AutoCad, Ms office, Revit MEP,... Giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế Tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn. Phát triển bản thân toàn diện: Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật Phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghiệp mới – Năng lượng mặt trời Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện, chuyên nghiệp Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Teambuilding, thể dục thể thao, chính sách nhà ở... Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G-2417 The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

