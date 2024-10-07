Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR
- Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát dự án và đưa ra các giải pháp thiết kế cơ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Triển khai thiết kế hệ thống điện cho các dự án Điện Năng lượng Mặt trời áp mái và Điện công trình dân dụng
Thiết kế nguyên lý, chỉ dẫn lắp đặt, vận hành & xử lý lỗi cải tiến hệ thống
Bóc tách khối lượng, lập kế hoạch đề xuất vật tư cho dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về CNKT Điện - Điện tử, Thiết kế công nghiệp, Cơ khí, Thiết kế sản phẩm, Công nghệ kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan
Ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương tự
Độ tuổi từ 25 - 34
Thanh thạo phần mềm AutoCad, Ms office, Revit MEP,...
Giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế
Tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
Phát triển bản thân toàn diện: Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật
Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật
Năng lực: Đào tạo chuyên môn, tiếng anh, kỹ năng mềm
Thể chất: TONA CUP - Football, gym, bơi lội, iron man
Tinh thần: Thiền, yoga, âm nhạc, nghệ thuật
Phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghiệp mới – Năng lượng mặt trời
Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện, chuyên nghiệp
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Teambuilding, thể dục thể thao, chính sách nhà ở...
Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR
