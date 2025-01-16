Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

Kỹ sư thiết kế

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: toà nhà Viettel Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tiếp xúc, gặp gỡ, giới thiệu, trình bày, tư vấn giải pháp hệ thống cơ điện với khách hàng. Thu thập các thông tin cần thiết của dự án, phục vụ cho việc thiết kế, báo giá, chào thầu.
Tiếp xúc, theo dõi, đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị, vật tư và các thầu phụ, tổ đội thi công phù hợp
Tính toán thiết kế, làm bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công các hệ thống cơ điện trên phần mềm autocad.
Bóc tách khối lượng, lên dự toán chào thầu, đảm bảo tính cạnh tranh với các đối thủ và mức lợi nhuận cho CNCT, TCT.
Bóc tách, dự trù khối lượng thiết bị, vật tư, dụng cụ thi công cho việc triển khai thi công dự án.
Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công và tổ chức triển khai thi công các hạng mục cơ điện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiến độ thi công dự án. Có các phương án xử lý phù hợp, kịp thời nếu dự án không đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Hướng dẫn các tổ đội, thầu phụ thi công theo đúng bản vẽ và biện pháp thi công được phê duyệt, xử lý các vướng mắc, sự cố trong quá trình thi công dự án.
Phối hợp với các đơn vị liên quan chốt phương án thiết kế và thi công tối ưu nhất cho dự án, cũng như thống nhất những điều chỉnh, thay đổi.
Ghi chép nhật ký thi công dự án, gửi báo cáo lên cấp trên.
Thực hiện công tác tổ chức nghiệm thu, làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Điện - điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạng mục cơ điện.
Kỹ năng điều hành, triển khai, kiểm soát tiến độ công việc.
Kỹ năng quan hệ đối tác như chủ đầu tư, đối tác, nhà thầu phụ
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, word, excel.
Kỹ năng thiết kế cơ bản hệ thống cơ điện, thành thạo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các phần mềm thiết kế cơ điện cơ bản (phần mềm tính tải lạnh Headload, phần mềm chọn máy VRV Xpress của Daikin, phần mềm chiếu sáng Dia lux...), đã từng thiết kế ít nhất 2 công trình cơ điện.
Kỹ năng đánh giá phân tích, xử lý các tình huống, vướng mắc trong quá trình thi công dự án.
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, chủ đầu tư, các đơn vị, bộ phận thi công trên công trường

Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Tổng thu nhập có thể lên tới 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/ tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nôi, Việt Nam

