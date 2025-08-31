Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Khang Minh
Ngày đăng tuyển: 31/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Khang Minh

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Khang Minh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế phần chuyên dùng của các loại xe chuyên dùng mà công ty cung cấp ( Xe chở rác, xe ép rác, xe hút bể phốt, xe tưới nước, xe phun nước, xe quet hút bụi .....).
Chuẩn bị tài liệu, thuyết minh đăng kiểm xe.
Làm theo yêu cầu của cấp trên.
Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Sẽ được đào tạo để có thể thực hiện được công việc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học / Chuyên nghành Kỹ thuật ô tô/ Ngành cơ khí, chế tạo máy.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Solidworks, Inventer,
Bắt buộc phải biết thiết kế 3D (ưu tiên SolidWorks).
Ưu tiên : ĐH Bách Khoa / ĐH Giao thông vận tải.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kỹ thuật đăng kiểm hoặc thiết kế xe chuyên dùng.

Tại Công ty TNHH Khang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15- 25Tr/ tháng ( tăng theo định kỳ hàng năm tùy vào năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Các chế độ khác theo quy định của công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km9, đường Võ Văn Kiệt, Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

