Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Thiết kế phần chuyên dùng của các loại xe chuyên dùng mà công ty cung cấp ( Xe chở rác, xe ép rác, xe hút bể phốt, xe tưới nước, xe phun nước, xe quet hút bụi .....).

Chuẩn bị tài liệu, thuyết minh đăng kiểm xe.

Làm theo yêu cầu của cấp trên.

Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Sẽ được đào tạo để có thể thực hiện được công việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học / Chuyên nghành Kỹ thuật ô tô/ Ngành cơ khí, chế tạo máy.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Solidworks, Inventer,

Bắt buộc phải biết thiết kế 3D (ưu tiên SolidWorks).

Ưu tiên : ĐH Bách Khoa / ĐH Giao thông vận tải.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kỹ thuật đăng kiểm hoặc thiết kế xe chuyên dùng.

Tại Công ty TNHH Khang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15- 25Tr/ tháng ( tăng theo định kỳ hàng năm tùy vào năng lực)

Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Các chế độ khác theo quy định của công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.